Veliko iznenađenje smo vidjeli u večerašnjoj utakmici 2. kola Ligue 1, a domaći Rennes je uspio savladati favorizovani PSG.

Foto: Agencije

Sveci su dobro otvorili susret, bili bolji rival, a do prednosti su uspjeli doći u 36. minuti preko Cavanija.



Ipak, nije to puno poremetilo domaće, koji u nastavku dolaze do preokreta i velikog slavlja.



Prvo je u samom finišu prvog dijela poravnao Niang, a tri minute nakon što je počeo drugi dio Del Castillo pogađa za 2:1.



Sveci nisu imali snage da se vrate do kraja, pa su upisali poraz na ovom gostovanju.



(SCsport)