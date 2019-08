Trener fudbalera Real Madrida Zinedine Zidane potvrdio je da će Velšanin Gareth Bale ostati u "kraljevskom klubu".

Foto: Twitter

Baleova budućnost bila je jedna od tema kojom su se svjetski mediji bavili tokom ljeta, a bivši napadač Tottenhama bio je na putu da karijeru nastavi u kineskoj Superligi.



Čak je i Zidane izjavio da klub planira da proda Balea u ljetnjem prelaznom roku, ali do realizacije nije došlo, pa je Velšanin u prvoj ovosezenskoj utakmici u Primeri bio starter za Madriđane, prenosi Tanjug.



"Bale ostaje u Realu. Svi u ekipi su pozitivni i on je dio tima. Planirao sam da on počne meč protiv Celte, bez obrzira na povredu Edena Hazarda. Sada je najvažnije da se koncentrišemo na sezonu koja je počela", rekao je Zidane poslije pobjede protiv Celte (3:1) u subotu.



Bale je na gostovanju Celti odigrao 75 minuta, a bio je i asistent Karimu Benzemi kod prvog gola za "kraljevski klub".





(FENA)