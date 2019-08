U utakmici petog kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine Željezničar i Sloboda su podijelili bodove (2:2), a u ovom susretu Plavi su dva puta imali prednost, no ispuštali su je.

Željezničar je krenuo ofanzivno u ovom susretu. Sadiković je u desetoj minuti uputio slab udarac. Opasan centaršut Asima Zeca u 11. minuti pratio je Lakić i odlično intervenisao. Smajić je izblokiran pred golom Plavih u 16. minuti. Željezničar je došao do prednosti u 18. minuti kada je pogodio glavom Bogičević nakon centaršuta Sadikovića.



Sloboda je zaprijetila u 22. minuti kada je Smajić pokušao u padu, ali Erić je odbranio. Krpić je bio u šansi u 23. minuti, no promjene rezultata nije bilo. Ermin Zec je šutrao u 27. minuti, a Lakić je odbranio. Sloboda je izjednačila u 30. minuti fenomenalnim golom bivšeg igrača Plavih, Bekrića, koji nije slavio gol i izvinio se.



Tuzlaci su proigrali nakon gola. U sudijskoj nadoknadi viđen je još jedan fenomenalan gol iz slobodnjaka. Sadiković je zatresao mrežu Slobode za novo vodstvo Plavih. U drugom poluvremenu viđen je otvoren meč, ali na početku nije bilo većih uzbuđenja. Sjajan udarac Bekrića u 69. minuti iz slobodnog udarca odbranio je Erić.



Ramović je pokušao u 73. minuti, a zatim i Veselinović, ali rezultat se nije mijenjao. U 80. minuti uslijedio je hladan tuš na Grbavici. Hodžić je ušao s klupe i samo nakon nekoliko sekundi postigao je gol za 2:2. U nastavku Plavi su napadali, a u 89. minuti Krpić je šutirao pored gola. Do kraja je viđeno još nekoliko šansi, ali rezultat se nije mijenjao.





