Velež je ostvario prvu ovosezonsku pobjedu u BH Telecom Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a Rođeni su danas na domaćem terenu savladali Široki Brijeg rezultatom 1:0. Strijelac jedinog pogotka bio je Nusmir Fajić.

Foto: Facebook

Velež je odmah na početku utakmice, tačnije u trećoj minuti imao sjajnu šansu preko Kalezića kada je odbranio Zlomislić. Rođeni su napravili pritisak na početku susreta, a u osmoj minuti Brandaro je šutirao preko gola. Nastavile su se redati šanse domaćih, a u 14. minuti Fajić je šutirao pored gola nakon centaršuta Ćosića.



Rođeni su došli u vodstvo u 19. minuti kada je pogodio Fajić na asistenciju Ćosića. Nakon gola uslijedio je nešto mirniji period igre. Široki se oslobodio pritiska, ali nije mogao zaprijetiti. Kalezić je slabo šutirao u 37. minuti. Do kraja prvog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja, tako da se na odmor otišlo s prednošću odmaćih od 1:0.



Nedugo nakon početka drugog dijela utakmice, nakon kontre Kalezić je još jednom bio u šansi, ali Zlomislić je opet odbranio. U drugom poluvremenu Široki je kontrolisao igru, ali odbrana Rođenih bila je na nivou. Gosti su napadali, ali bili su to jalovi napadi. U nastavku bilo je šansi na obje strane, ali do posljednjeg sudijskog zvižduka rezultat se nije mijenjao.



Golijada u Ugljeviku: Zvijezda 09 i Čelik u uzbudljivom meču podijelili bodove



U 5. kolu Premijer lige BiH, Zvijezda 09 i Čelik su u Ugljeviku remizirali 2:2.



Zeničani su bili bolji rival u prvih 20 minuta, propustili su nekoliko solinih prilika preko Dedića, Dilavera i Huseinbašića, a potom se probudila i domaća ekipa.



U 23. minuti viđena je najbolja šansa na utakmici za Zvijezdu. Nakon lijepe akcije lopta je stigla do Đelmića koji je šutirao sa peterca, ali sjajno je reagovao Pavlović. Period bolje igre Zvijezda je krunisala vodećim golom u 32. minuti kada je uspavanost odbrane Čelika kaznio Predragović za 1:0.



Na odmor se otišlo tim rezultatom, a nastavak je donio još veća uzbuđenja. Crno-crveni su zaigrali ofanzivnije, a do poravnanja su stigli u 61. minuti kada je rezervista Grahovac iz blizine poslao loptu u mrežu domaćih za 1:1.



Slavlje gostiju nije se ni stišalo, a već je bilo 2:1. Đelmić je sve uradio i prograo Stjepanovića, koji je matirao Pavlovića za 2:1 u 63. minuti. Ni to nije bio kraj uzbuđenjima, jer je Čelik deset minuta kasnije poravnao. Dilaver je sam izbio pred Manojlovića i bez problema je pogodio za 2:2.



Zvijezda 09 je do kraja meča ostala i sa igračem manje nakon isključenja Badjia, koji je u 85. minuti zaradio drugi žuti karton, ali do kraja je ostalo 2:2.



(SCsport)