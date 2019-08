Utakmicom između Bayerna i Herthe počela je 57. sezona Bundeslige. Ipak, aktuelni prvak je razočarao domaće navijača odigravši samo 2:2 sa Berlincima, za koje je sjajnu partiju pružio Vedad Ibišević.

Foto: 24sata.info

Bavarci su dobro počeli meč, bili su bolji rival, a do vodstva su stigli u 24. minuti kada je Lewandowski iskoristio dobru asistenciju Gnabryja za 1:0. Činilo se da klub iz Minhena kontroliše stvari na terenu, ali onda su za tri minute doživjeli veliki šok.



Prvo je u 36. minuti Lukebakio šutirao iz daljine, a lopta je na putu do gola pogodila Vedada Ibiševića i završila u mreži Bavarca. Zvanično, gol je pripisan belgijskom igraču i bilo je to 1:1.



Tri minute kasnije, Ibišević je sjajno prigrao Marka Grujića kojim ga je izbacio u situaciju jedan na jedan s golmanom, a srbijanski igrač je šokirao Bavarce za 1:2.



Bayern je u nastavku uspio da izjednači golom Lewandowskog iz penala u 60. minuti, ali do kraja je ostalo 2:2 i već na startu sezone Bavarci su napravili kiks.





(SCsport)