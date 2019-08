Fudbaleri Zrinjskog časno su se oprostili od evropske avanture koju su imali ovog ljeta, pošto su na Pecari uspjeli savladati ekipu Malmoa sa 1:0.

Foto: AA

Malmo je na domaćem terenu prije sedam dana slavio s ubjedljivih 3:0, pa večeras ni u jednom trenutku njihov prolaz nije došao u pitanje, iako su Plemići bili bolji protivnik.



Do jedinog pogotka su izabranici Harija Vukasa došli u 91. minuti, kada je iz penala pogodio Damir Šovšić.



Otvaranje susreta nije ponudilo mnogo toga, pošto je igra u dva navrata bila prekinuta zbog povrede napadača Malmoa Antonssona.



On je već u 6. minuti morao napustiti igru, a zamijenio ga je Molins.



Nakon toga Zrinjski preuzima inicijativu, te dolaze u nekoliko šansi. Prva je viđena u 10. minuti, kada se Lendrić našao u prilici, ali je signaliziran ofsajd.



U 18. minuti je sjajnu priliku imaao Lendrić. Sjajnu akciju su odigrali Čurjurić i Mandić, a na kraju je Lendrić promašio s nekoliko metara.



Nastavio je Zrinjski napadati, a novu šansu smo vidjeli nakon pola sata igre. Tada je Govedarica ušao u sredinu, šutirao, lopta je zakačila defanzivca gostiju, te je na kraju Lendrić za djelić sekunde zakasnio da loptu gurne u mrežu…



U finišu poluvremena je jednu priliku imao i Malmo, ali je udarac Christiansena izblokirao Jakovljević.



I u drugom poluvremenu je nešto bolji protivnik na terenu bio Zrinjski, već u uvodnim minutama je prijetio preko Šovšića i Čurjurića, ali promjene rezultata i dalje nije bilo.



Malmo je nastavio igrati svoju igru, branili su se Šveđani, tačnije prepustili su igru Zrinjskom, te čekali šanse iz kontra napada.



Zrinjski do pogotka dolazi u sudijskoj nadoknadi, nakon što je u posljednjoj minuti regularnog dijela za Plemiće dosuđen jedanaesterac.



Siguran izvođač je bio Damir Šovšić, koji je tako donio trijumf Zrinjskom.







Malmo je tako s ukupnih 3:1 prošao dalje, a Zrinjski se okreće domaćem prvenstvu, u kojem je zabilježio slab start i već dva poraza…



Uprkos ovom ispadanju, u Zrinjskom sigurno mogu biti zadovoljni ovoljetnom evropskom avanturom, u kojoj je mostarski klub prošao dva pretkola, eliminisao je Akademiju Pandev, a zatim je skinuo skalp i holandskom Utrechtu.



Pobjeda nad Utrechtom je i jedna od najvećih pobjeda u historiji kluba, a Malmo je pokazao kako je kvalitetnija ekipa i zasluženo prošao u play-off.





Sarajevo nije nadigrano u Bjelorusiji: U meču bez golova bordo tim se oprostio od Evrope





Ekipa Sarajeva se oprostila od međunarodne scene za ovu sezonu. Protiv domaćeg BATE-a iz Borisova u revanš susretu 3. pretkola Evropske lige bordo momci nisu uspjeli nadoknaditi zaostatak iz prvog meča odigranom u Zenici (1:2). Odigrali su časnih 0:0, a svakako mogu žaliti što nisu materijalizirali inicijativu koju su imali u drugom poluvremenu.



U uvodnim minutama nešto više je loptu imao domaći tim. Na drugoj strani su Velkoski i Handžić oprobali dalekometne šuteve, ali bili su to slabi pokušaji.



Prve konkretnije prilike imali su Bjelorusi, i to prije svega zbog grešaka odbrane Sarajeva. Nekoliko neoprezno izgubljenih lopti na vlastitoj polovini skupo su mogle koštati goste, ali srećom Moukam, Stasevich i Yablonski nisu iskoristili neočekivane darove.



Pred kraj poluvremena Hebibović je imao najbolju šansu za bordo tim. Šutirao je glavom, golman Chichkan smušeno reagovao, ali je krajnjim naporom ipak izbacio loptu u korner.



Nakon odmora Sarajevo se u potpunosti oslobodilo pritiska BATE-a, uspjeli su gosti nekoliko nezgodnih centaršuteva uputiti u kazneni prostor, ali opipljivijih prilika ipak nije bilo. Sve do 69. minute, kada je Velkoski šutirao sa nekih desetak metara iskosa, ali preslabo.



Bordo tim je nakon toga nastavio opsadu gola bjeloruskog prvaka, koji se sve više povlačio. Bili su puleni Husrefa Musemića u par solidnih situacija za postizanje gola, stjerali protivnika u mišju rupu, ali nekoliko njihovih šuteva Bjelorusi su uspjeli izblokirati.



Pred sami kraj susreta Sarajevo je zaprijetilo ubačajima iz kornera (čak 12 su izveli tokom meča), Velkoski je šutirao jednom tik pored gola, ali rezultat se ipak nije mijenjao. Neugodan je bio i udarac Šerbečića u 90. minuti, ali Chichkan je nekako uhvatio vruću loptu.



BATE se branio i odbranio. Na kraju i prošao, dok fudbalerima bordo tima za utjehu ostaje činjenica da nisu nadigrani u oba susreta protiv slavnog bjeloruskog kluba.





(SCsport)