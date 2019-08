Turski fudbaler Cengiz Under (22) produžio je ugovor sa Romom do ljeta 2023. godine, saopšteno je danas iz rimskog kluba.

Foto: Twitter

Ovu vijest došla je svega nekoliko sati nakon što je zvanično objavljeno da je 20-godišnji Nicolo Zaniolo potpisao novi ugovor do 2024. godine.



“Svakog dana sve sam više zaljubljen u ovaj grad, ovaj klub i ova navijače. Ovo je veoma sretan trenutak za mene. Želim zahvaliti klubu što mi je omogućio da ispunim želju i nastavim igrati za Romu“, rekao je Under za zvaničnu internet stranicu Rome.



Mladi turski ofanzivac stigao je u “vječni grad“ u ljeto 2017. godine iz Istanbul Basaksehira za 14 miliona eura.



Za Romu je odigrao 65 takmičarskih utakmica i postigao 14 golova.



U dresu reprezentacije Turske do sada je nastupio 19 puta uz šest pogodaka.





(AA)