Fudbaleri Liverpoola osvojili su Superkup Evrope nakon što su u Istanbulu poslije boljeg izvođenja penala savladali Chelsea sa 5:4. U regularnom dijelu meča bilo je 1:1, a nakon produžetaka 2:2.

Foto: Reuters

Prva velika šansa viđena je u 16. minuti. Salah je dobio loptu na desnoj strani i ušao u kazneni prostor. Egipćanin je gađao suprotni ugao, ali je Kepa Arrizabalaga sjajno odbranio.



Nakon toga, Chelsea se oslobodio početnog pritiska Redsa i bio je sve opasniji. U 22. minuti Pedro je prošao po lijevoj strani i snažno šutirao, ali je lopta pogodila prečku. Plavci su nastavili dominirati. Desetak minuta kasnije Pedro je uposlio Kovačića koji se ubacio iza zadnje Liverpoolove linije, ali je bio zamalo kratak.



Konačno, Chelsea je poveo u 36. minuti, a strijelac je bio Olivier Giroud. Christian Pulišić mu je lijepo asistirao, a Francuz je rutinski pogodio za zasluženo vodstvo Plavaca koji su bili bolji rival u prvom dijelu.



U 40. minuti Pulić je sjajno pogodio i zatresao Liverpoolovu mrežu, ali gol je opravdano poništen zbog ofsajda.



Ipak, već na startu drugog dijela Liverpool je izjednačio. Nakon lijepe akcije lopta je na kraju došla do Manea, kojem nije bilo teško da poravna na 1:1 u 47. minuti. Redsi su protiskali, a tri minuta kasnije Fabinho je šutirao s vrha šesnaesterca, ali lopta je prošla pored gola.



Poslije toga igralo se mirnije, a na novu šansu se čekalo do 75. minute. Nakon gužve u kaznenom prostoru šutirao je Salah, ali je sjajno obranio Kepa. Lopta se zatim odbila do Van Dijka koji je šokušao iz blizine, ali je golman Plavaca još jednom briljantno reagovao i uz pomoć stative je spasio svoj gol.



Iako je Liverpool bio bolji u nastavku, Chelsea je mogao do pobjede u 90. minuti. Nakon udarca iz kornera, Zouma je pokušao glavom, ali je njegov pokušaj otišao iznad prečke i ušlo se u produžetke.



I prvi produžetak počeo je furiozno za Redse. U 95. minuti Firmino je vratio loptu do Manea koji je silovitim zatresao mrežu Chelseaja za 1:2. Ipak, Chelsea je odmah uzvratio i šest minuta kasnije izjednačio je na 2:2. Golman Liverpoola Adrian srušio je rezervistu Abrahama, a sutkinja Stephanie Frappart je pokazala na kreč. Jorginho je bio siguran s bijele tačke za 2:2.



U 105. minuti nova velika šansa za Plavce. Pedro je probio po desnoj strani i oštro ubacio na peterac, ali Abraham nije uspio pogoditi iz blizine.



U drugom produžetku dvije velike šanse imao je tim iz Londona. Mount je sjajno šutirao u 113. minuti, ali Adrian još bolje obranio, a u nastavku akcije i pokušaj Pedra prohujao je pored staive i pristupilo se izvođenju jedanaesteraca.



Firmino i Jorginho su bili sigurni u prvoj seriji, a zatim su pogodili i Fabinho i Barkley. Origi i Mount su bili precizni u trećoj seriji, a potom i Alexander-Arnold i Emerson. U oba navrata u 3. i 4. seriji, malo je nedostajalo da Kepa odbrani udarce igrača Liverpoola. U posljednjoj seriji Salah je pogodio, a mladi Abraham je bio neprecizan. Njegov penal zaustavio je Adrian i Liverpool sa sa 5:4 došao do pobjede i četvrtog trofeja u Superkupu Evrope.



Susret u Istanbulu će ostati zapisan u historiji kao prvo evropsko finale koje je sudila žena. Riječ je o Francuskinji Stéphanie Frappart koja je sjajno obavila posao.



