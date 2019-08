Fudbaleri engleskih klubova Liverpoola i Chelseaja večeras u Istanbulu boriće se za prvi ovosezonski evropski trofej.

Jürgen Klopp / 24sata.info

Prošlosezonski pobjednici Lige šampiona i Lige Evrope sastaće se u Superkupu, a menadžer “redsa“ Jurgen Klopp naglašava da ih čeka zanimljiva utakmica i veliki izazov.



Mnogi su Liverpoolu dali ulogu favorita u večerašnjem duelu na istanbulskoj Vodafone areni, posebno zbog debakla Chelseaja na otvaranu sezone, kada su na Old Trafforda od Manchester Uniteda pretrpjeli poraz 0:4. No, Kloppa to neće zavarati, jer veoma cijeni Franka Lamparda, novog menadžera “plavaca“ iz Londona.



“Mislim da je Lampard prošle sezone sa Derbyjem pokazao da je veoma, veoma dobar menadžer. Preko noći je mnogo promijenio igru Derbyja. Nisam previše poznavao Derby, ali sam čuo dosta toga o njima. Međutim, kada sam ih vidio kako igraju, posebno protiv Manchester Uniteda, pomislio sam kakva igra“, kazao je Klopp i dodao:



“Dakle, to je pravi fudbal, visokog intenziteta, tu je sve što je potrebno. Dobra i visoka odbrana, tako da će to bili veliki izazov. Biće to zanimljiva utakmica i za nas veoma težak posao. Oba tima zaslužuju da budu tu gdje su i, siguran sam, očajno žele pobijediti. Mislim da bi to moglo uticati na utakmicu, jer morate biti žustri, a istovremeno i smireni. Vidjećemo ko će sve te stvari bolje izvesti.“



Utakmica Superkupa Evrope između Liverpoola i Chelseaja igraće se večaras na Vodafone areni u Istanbulu sa početkom u 21 sat. Zanimljivo prvi put u istoriji utakmicu muških timova u takmičenjima Evropske fudbalske federacije (UEFA) sudiće žena. Ta čast je pripala Francuskinji Stephanie Frappart.





