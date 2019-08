Šef stručnog štaba Liverpoola Jurgen Klopp izrazio je optimizam pred meč Superkupa Evrope koji će se igrati u Istanbulu, javlja Anadolu Agency (AA).

Aktuelni osvajači UEFA-inih Lige prvaka i Evropa lige Liverpool i Chelsea sutra će na stadionu Bešiktaša “Vodafone Arena“ igrati meč Superkupa Evrope, što će im biti prilika za prvi trofej u novoj sezoni.

Tim londonskih “plavaca“ u grad na Bosforu je stigao sinoć, dok je tim s “Anfielda“ stigao danas.

“Svjesni smo važnosti meča. Međusobno se dobro poznajemo s rivalima. Svi mečevi na početku sezone su teški. Fizički nismo na vrhuncu spremnosti, ali to važi i za naše protivnike. Liverpool ima tim za uspjeh i sutrašnji meč je odlična prilika da to pokažemo. To nam je važan meč i u potpunosti smo koncentrirani na to”, poručio je Klopp.

Podsjetivši kako je Istanbul poseban grad za Liverpool i kako svi pamte finale Lige prvaka iz 2005. godine, Klopp je kazao da je ovo novi tim koji se želi dokazivati na terenu.

Njemački stručnjak Kloop iznenađen je što većina Liverpool vidi kao favorita u sutrašnjem meču te je dodao da cijeni tim Chelseaja.

Ponajbolji igrač Liverpoola Virgil van Dijk također je kazao da dobro poznaje protivnički tim i da će Liverpool učiniti sve da pobijedi.

“Dobro se poznajemo i u ovom formatu kada se igra samo jedan meč sve je moguće. Želimo pobijediti sutra i podići pehar”, kazao je Van Dijk.

Senegalski napadač Sadio Mane kazao je da je tim s “Anfielda“ spreman za sutrašnji okršaj s rivalima iz Londona.

“Gledao sam meč u kojem je Manchester United savladao Chelseaja sa 4:0. United je bio bolji i pobijedio, a Chelsea nije iskoristio svoje šanse. Nadam se da će tako biti i sutra u našu korist”, kazao je Mane.

