Pred Dinamom je uzvrat 3. pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka, ali iako mu budućnost u tom takmičenju nakon zagrebačkih 1:1 protiv Ferencvaroša nije sigurna, 'modri' ipak razmišljaju o tome što im vrijeme nosi.

Svjesni činjenice da u svlačionici imaju nogometnog dragulja, 21-godišnjeg španskog reprezentativca, za kojim se već sada otima 'pola Evrope', Danija Olma, čelnici Dinama odlučili su ga vezati uz svoj klub još čvršće, odnosno kako bi u budućnosti zaradili kudikamo više.



Naime, prema trenutno važećem ugovoru, Olmo je uz Dinamo vezan do 2021. godine, a prema pisanju 24 sata, u Maksimirskoj 128 sada mu nude novi ugovor, prema kojem bi Dinamov igrač bio do 2024. godine.



Ali, nije to sve. Prema novom ugovoru Olmo bi zarađivao dva miliona eura godišnje, dok bi imao i izlaznu klauzulu od 50 miliona eura, ukoliko bi ga netko htio prije tog roka.



Tokom nedjeljnog prijepodneva pokušali smo provjeriti istinitost podataka iz ponuđenog ugovora, a Andy Bara je za tportal dodao.



'Istina je da su nam ponudili ugovor na pet godina. O novcu se nije puno pričalo, ali Dinamu to, kada je Olmo u pitanju, ne bi bio problem'.



Naravno, sada je sve u rukama Danija Olma, njegova oca Miguela, koji je prepoznao trenutak te 'pobjegao' iz velike Barcelone i pomogao sinu da se u manjoj sredini nogometno razvija, ali i zastupnicima Andyju Bari i Juanu Lopezu.



Netom nakon što je s mladom španskom reprezentacijom osvojio evropsko zlato, u ekskluzivnom intervjuu za tportal, Olmo nam je otkrio koji je 'jedini klub' u kojem bi htio nastaviti karijeru. S time da je prije par sedmica u razgovoru za španske medije dodao i da bi ipak htio igrati u Ligi prvaka.



Doduše, tu nije isključeno da to bude Dinamo, ali iz te se izjave dalo shvatiti da bi ipak želio iskorak u jaču ligu.



Ipak, pustimo vrijeme jer prijelazni rok u Španiji, iz koje je dobio i najviše upita, ionako traje do 2. septembra, a do tad ćemo znati hoće li Dinamo igrati Ligu prvaka i hoće li Olmo ostati u Zagrebu.





