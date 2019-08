Nogometaši Tottenhama pobjedom su startali u novu sezonu engleskog Premiershipa. Spursi su nakon preokreta savladali Aston Villu rezultatom 3:1.

Aston Villa je do svog prvog pogotka u povratničkom nastupu u Premiershipu stigla već u 9. minuti. Mings je poslao dugu loptu sa svoje polovine, McGinn je pobjegao odbrani Spursa i lijevom nogom rutinski matirao Llorisa za 1:0.



Nakon primljenog pogotka prilike su se pred golom gostiju redale jedna za drugom, no Heaton je sjajno branio tokom većeg dijela susreta.



No, nemoćan je bio u 73. minuti kada ga je preciznim udarcem sa dvadesetak metara matirao Ndombele nakon Mourine asistencije.



Ipak, Harry Kane je prelijepim pogocima u 86. i 90. minuti donio konačan preokret i pobjedu Tottenhamu.





