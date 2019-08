Toni Jović je ovog ljeta pojačao ekipu Širokog Brijega, u kojoj se odlično snašao već na samom startu.

Foto: SC - 24sata.info

U prva dva kola je postigao dva gola i najavio sjajnu sezonu, u kojoj će biti bitan dio ekipe Denisa Ćorića.

U razgovoru za Sportske novosti, otkrio je kako je sjajno primljen u ekipi, pogotovo od jednog igrača – Dražena Bagarića, kojeg poznaje još od ranog djetinjstva.

“I ranije, dok sam svraćao do Širokog Brijega, uvijek je to bio nogometni grad. Sad sam se još više uvjerio u to. Lijepo sam primljen u klubu i od uprave, i od trenera i od saigrača. Osjećam se kao da sam tu godinama. S Draženom Bagarićem poznajem se od malih nogu, zajedno smo igrali u mlađim uzrastima Rijeke. On mi je tu bio prvi pri ruci kad sam stigao. Prezadovoljan sam, odlična smo momčad, slažemo se dobro i na terenu, ali i poslije treninga ili utakmica, na druženju”, istakao je sjajni Jović za Sportske novosti, te dodao:

“Osjeća se jedna pozitivna atmosfera, momci su predani poslu koji rade i mogu poželjeti samo da tako bude i dalje.”

Široki Brijeg je predstojećeg vikenda na Pecari trebao ugostiti Sarajevo, u utakmici 4. kola PLBIH, ali je meč odgođen zbog nastupa bordo tima u Evropskoj ligi.

Stoga će ekipa Denisa Ćorića odigrati prijateljski meč protiv ekipe Posušja…

( SC)