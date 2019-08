Fudbaleri Željezničara sutra u Zenici gostuju Čeliku, u derbiju četvrtog kola Premijer lige BiH.

Trener Željezničara Amar Osim rekao je na današnjoj konferenciji za medije da nema mnogo ekipa u bh. prvenstvu koje mogu reći da nisu zadovoljne bodom na "Bilinom polju", a vjeruje da će atmosfera na zeničkom stadionu biti "vruća" kao i uvijek.



- Mislim da nijedan tim neće ići na remi. Nije isto igrati na Bilinom polju ili na nekom manjem stadionu. Radujem se ovakvim utakmicama, jer vruća atmosfera učini da se osjećaš kao igrač ili u mom slučaju kao trener. Psovke i povike ne doživljavam kao uvrede, već kao način izražavanja ljubavi prema klubu, a uglavnom ih i ne čujem. Čelik u takvoj atmosferi može biti veoma opasan - rekao je Osim.



Naglašava da je Čelik u prva tri kola ostvario odlične rezultate i vjerovatno veći broj bodova nego što su očekivali, iako je imao teži raspored od Željezničara.



- Prošli put kada smo igrali bili su slabiji, a dobili su nas. To govori o težini zadatka koji nas očekuje - dodao je trener "plavih".



Naglašava da novi igrač Željezničara Semir Štilić nije još spreman da igra utakmice, ali da se od igrača njegovog kalibra očekuje da ubrzo dođe u formu.



Igrač Željezničara Asim Zec ističe da je ekipa svjesna snage protivnika protiv kojeg igra, ali vjeruje da njegov tim može do pozitivnog rezultata.



- Čelik je kvalitetan, odlično je započeo sezonu, a sigurno je da će igrati dobro pred svojim navijačima. Ipak, vjerujem da možemo do bodova ako budemo pravi na terenu - rekao je Zec i dodao da mu je veoma drago što u ovoj sezoni može igrati s bratom Erminom i da će tokom sezone češće provoditi minute zajedno na terenu.



Utakmica Čelik - Željezničar će biti odigrana sutra u 19.00 sati na stadionu "Bilino polje" u Zenici.



