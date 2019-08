Nakon dobrog starta sezone te osvojenih sedam bodova u prva tri kola, Čelik će sutra u derbiju 4. kola BHT Premijer nogometne lige ugostiti sarajevskog Željezničara, koji također ima sedam bodova.

Foto: Fena

-Ovo je jako važna utakmica za nas. Biće to teška utakmica, ali, računajući na podršku naših navijača, vjerujem da ćemo pobijediti - kazao je na današnjoj pres-konferenciji trener Čelika Hasan Ozer, koji je najavio kako je zbog povrede upitan nastup Ljubiše Pecelja.



On je jučer bio na treningu, ali je neizvjestan za nastup pa bi ga mogao zamijeniti Paragvajac Carlos, koji je jedina prava zamjena za poziciju lijevog bočnog.



-Prema protivniku, njihovom nedostatku, odredit ću i sastav. Pecelj se osjeća spremnim, ali vidjet ćemo da li je to tako. Moramo igrati samo s potpuno spremnim igračima. Ovo je i najvažnija utakmica od kako sam došao u klub - istakao je Ozer.



Podsjeća kako Željezničar ove sezone još nije primio gol.



-Naša je prednost što igramo kući, pred našim navijačima. Ali, i mi smo uspješan tim, koji želi i zadržati uspješan niz - kazao je Ozer, koji je ponovo zamolio navijače da ne dozvole da se, kao protiv Sarajeva, prekidom protivnički igrači odmore od njihovih napada.



-Uz prepuno Bilino polje, znam da ćemo dati sve što je do nas. Dat ćemo maksimum i nadam se da ćemo i pobijediti - kazao je napadač Haris Dilaver, koji se ove sezone još nije upisao u strijelce.



Međutim, on ističe kako su iza njih teške utakmice, u kojima i nisu stvarali puno šansi, ali da je u svemu najvažnije da su osvajali bodove. Nada se da će i on početi postizati golove.



(FENA)