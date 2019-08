Brazilski 32-godišnji reprezentativac David Luiz i deset godina mlađi škotski reprezentativac Kieran Tierney pojačali su obranu londonskog Arsenala posljednjeg dana prijelaznog roka, nakon što su "Topnici" dogovorili uvjete transfera s Chelseajem i Celticom, piše Hina.

Iako je u svibnju potpisao novi, dvogodišnji ugovor za ostanak na Stamford Bridgeu, David Luiz je u srijedu zatražio transfer, jer je pod vodstvom novog trenera Franka Lamparda pao u drugi plan i izgubio mjesto u početnoj postavi.



Chelsea i Arsenal su dogovorili posao i za osam milijuna funti će iskusni brazilski stoper preseliti na drugi kraj Londona.



Luiz je u dva navrata nosio dres Chelseaja, od 2011. do 2014. te od 2016. godine, kad se vratio u London nakon dvogodišnjeg angažmana u Paris Saint-Germainu. U dresu londonskog kluba Brazilac je sudjelovao u osvajanju jednog naslova prvaka Engleske (2017.), dva FA kupa (2012. i 2018.) te tri europska trofeja: Lige prvaka 2012. te Europske lige 2013. i 2019. godine.



Posljednjeg dana prijelaznog roka je dogovoren i transfer škotskog braniča Kierana Tierneyja iz Celtica, a prema napisima britanskih medija Arsenal će za njegov dolazak škotskom prvaku platiti odštetu u visini od 25 milijuna funti koja bi s bonusima mogla doseći i iznos od 30 milijuna.



Tierney je imao važeći ugovor sa Celticom do ljeta 2023. godine.



Engleski klubovi iz Premier lige imaju vremena do 18 sati po srednjoeuropskom vremenu finalizirati prijelaze igrača koji su pod ugovorom u drugim klubovima.





