Ekipa Sarajeva će i u utakmici 3. pretkola Europske lige danas protiv bjeloruskog prvaka BATE Borisova biti oslabljena, ali na sinoćnoj pres-konferenciji na Bilinom polju trener Sarajeva Husref Musemić najavio je povratak Aladina Šišića i Mersudina Ahmetovića.

- Oni se vraćaju u kadar, a Ahmetović će i početi utakmicu - najavio je Musemić, te dodao kako se ne želi osvrtati na izostanke.



- Najbolji igrač je zdrav igrač. Kako mentalno, tako i fizički - istakao je Musemić i rekao da nisu bez šansi. Ako budu igrali, šansa i postoji, napomenuo je.



- Bilo bi neozbiljno da sada kažem gdje vidim našu šansu, ali mi ćemo dočekati svoju šansu. Protiv bilo koga, uz dužno poštovanje prema BATE Borisovu - kaže Musemić, dodajući da su prikupili dovoljno podataka o Bjelorusima.



Oni su, kako je napomenuo Musemić, u zadnjih 11 sezona igrali devet puta u grupi Lige prvaka ili Europske lige, što dovoljno govori o njihovom kvalitetu.



- Svaki rezultat bez primljenog gola za nas je aktivan. U dvije utakmice protiv Celtica uspjeli smo postići pogodak, a ja se nadam da to možemo uraditi i sutra. Uz dozu opreznosti, pametne igre, discipline...možemo postići dobar rezultat, bez obzira što imamo određenih kadrovskih problema - rekao je sinoć Musemić na pres-konferenciji.



Oni su, naveo je Musemić, u sva četiri meča koja su igrali tokom ovog ljeta u Ligi prvaka, primili barem jedan gol.



- Nadam se da će i ovog puta...Ono što mi želimo, to igrači moraju prenijeti na teren. Oni su akteri - podvukao je Musemić, te najavio da očekuje dosta navijača na tribinama zeničkog Bilinog polja.



- Normalno da očekujem podršku. Očekujem podršku i ljudi iz Zenice, ali i da će doći dosta naših navijača iz Sarajeva, koji su nam dali podršku i protiv Celtica - kazao je Musemić.



Kapiten Krste Velkoski, koji je sanirao povredu i bit će spreman za današnju utakmicu, istakao je odličnu atmosferu u timu te najvaljuje da će svaki igrač na terenu dati maksimum i prihvatiti svoju ulogu.



- Imali smo dovoljno vremena da uvidimo niihove mane i vrline. Probat ćemo to da iskoristimo na najbolji mogući način i da ostvarimo aktivan rezultat za revanš - kazao je Velkoski, koji je dodao kako ni njemu nije problem što ove sezone igra malo dalje od gola.



