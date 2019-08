Fudbalski klub Manchester United će kazniti Romelua Lukakua, jer je propustio trening tima bez dozvole, javili su britanski mediji.

Belgijski fudbaler posljednja dva dana je trenirao sa bivšim klubom Anderlechtom, čime je još jednom jasno dao do znanja da želi napustiti Old Trafford. No, to bi ga moglo skupo koštati, jer će biti novčano kažnjen, a spominje se iznos od čak 435.000 eura.



Odličnog 26-godišnjeg napadača navodno žele dovesti Juventus i Inter. Ipak, United je u julu, prema navodima medija, odbio ponudu Intera za Lukakua vrijednu 59 miliona eura.



Veliku želju da dovede Lukakua nedavno je iskazao i Antonio Conte, novi trener Intera.



“Smatram ga igračem koji bi mogao dosta doprinijeti našem timu“, kazao je Conte.



Navodno “nerrazzuri“ nisu odustali od Belgijanca, pa su poslali novu ponudu u visini od 73 miliona eura. No, izgleda da Manchester United ni tim iznosom nije zadovoljan i da želi još barem pet miliona.



Lukaku je bio nadomak Juventusa u razmjeni u kojoj je u pravcu Old Trafforda treba otići Paolo Dybala. Međutim, uprkos činjenici da su dva kluba postigla dogovor, argentinski napadač odbio je da pređe u United, pa je posao propao.



Lukaku je u Manchester United došao u julu 2017. godine za 81 milion eura. Za “crvene đavole“ je odigrao 96 takmičarskih utakmica i postigao 42 gola. U dresu reprezentacije Belgije nastupio je 81 put uz 48 pogodaka.





