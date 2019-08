Prvi čovjek Derby Countyja Mel Morris potvrdio je da je postignut dogovor sa Wayneom Rooneyjem, koji će od januara naredne godine biti stanovnike Pride Parka.

Foto: Twitter

Engleski mediji su u ponedeljak pisali da će se Rooney po okončanju fudbalske karijere vratiti u Manchester United i to kao trener, međutim, u utorak je priča već promijenjena i sada je i potvrđeno da će ovaj igrač DC Uniteda ponovo igrati u Engleskoj.



On će pored igračke, obavljati i funkciju trenera Derbyja, s kojim će probati ući u Premier ligu.



Ovaj 33-godišnji fudbaler će završiti aktuelnu sezonu u MLS sa ekipom iz američke prestonice u kojoj je do sada postigao 11 golova na 23 meča. Od januara 2020. će početi da važi 18-mjesečni Rooneyjev ugovor, a nekadašnji reprezentativac Engleske će po prvi put u karijeri igrati u drugom rangu engleskog fudbala.



Ovnove će tako probati vratiti u elitu, a prošle sezone su bili blizu tog podviga, ali ih je Aston Villa eliminisala u play-offu za ulazak u Premiership…



Ostrvski mediji inače spekulišu da on u Englesku vraća zbog supruge i sinova koji će se ovako školovati u domovini.





(SCsport)