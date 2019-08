Nogometaši Željezničara pobijedili su večeras u Sarajevu ekipu Zrinjskog sa 1:0 u derbi susretu trećeg kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: FENA - 24sata.info

Strijelac jedinog gola bio je Sulejman Krpić u 59. minuti.

Željezničar je došao do druge pobjede u sezoni kojom se izjednačio na vrhu tabele sa Sarajevom i Čelikom koji imaju također po sedam bodova.

Susret je protekao u dominaciji domaće ekipe koja je od prve minute krenula ofanzivno. Prvu priliku Željezničar je imao u 9. minuti preko Asima Zeca koji je izašao sam pred gol, ali je golman gostujuće ekipe dobro intervenisao. Damir Sadiković je u 24. minuti pokušao sa sedam metara sa strane, ali je i ovaj put Soldo bio na mjestu, kao i sedam minuta kasnije kada se u prilici ponovo našao Zec.

Zrinjski je jedinu šansu u prvom dijelu imao u 42. minuti preko bivšeg igrača Željezničara Ivana Čurjurića koji je s ivice šesnaesterca šutirao precizno po zemlji, ali je i golman Željezničara pokazao svoje kvalitete.

Posljednju priliku u prvom poluvremenu u 44. minuti je imao Sadiković koji je šutirao sa više od 25 metara, snažno ali pored gola.

I u drugom poluvremenu Željezničar je nastavio s napadima, a u 51. dolazi do nove prilike. Sadiković je šutirao s 15 metara, lopta se na putu do gola odbila od jednog igrača Zrinjskog i završila tik pored stative. Osam minuta kasnije domaći dolaze do vodstva. Sulejman Krpić dobro se snašao u gužvi ispred gola Zrinjskog i poslao loptu u mrežu.

Nakon primljenog gola trener Zrinjskog Hari Vukas sve karte je bacio u napad ubacujući u igru svog prvog napadača Irfana Hadžića, kojeg je odmarao nakon susreta Evropske lige protiv Utrechta. Upravo je Hadžić imao veliku priliku u 72. minuti kada je istrčao sam pred golmana Erića koji je odbranio njegov šut.

Nekoliko minuta kasnije uzvratio je Željezničar preko Sipovića koji je, nakon centaršuta Veselinovića, glavom šutirao pod prečku, a Soldo brani krajnjim naporom.

Zrinjski je u finišu svim snagama krenuo u napad, ali su domaći uspjeli sačuvati svoju mrežu i doći do pobjede.

(FENA)