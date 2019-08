Napadač Bayerna Municha Robert Lewandowski pozvao je upravu kluba da, umjesto igrača s potencijalom, dovode zvučnija pojačanja koja mogu odmah uticati na igru njemačkog kluba.

Foto: Twitter

Lewandowski se nakon jučerašnjeg poraza Bayerna od Borussije Dortmund (2-0) u njemačkom Superkupu, osvrnuo na transfer politiku i klupu minhenskog kluba.



“Naravno, mladi igrači na klupi imaju potencijala, to je istina – ali ponekad morate imati direktno pojačanje od nekoga ko može ući i pomoći timu”, rekao je Lewandowski.



On je i ranije pozivao Bayern da dovede nova pojačanja, nakon što su klub napustili nekada ključni igrači poput Arjena Robbena, Francka Riberyja, Jamesa Rodrigueza, Matsa Hummelsa i Rafinhe.



“Moje mišljenje ostaje isto, jer upravo smo danas mogli vidjeti šta bi se dogodilo da smo imali profesionalnog igrača spremnog da uđe”, rekao je Lewandowski.



Poljski reprezentativac je ukazao i na nedostatak samopouzdanja među igračima Bayerna.



“Sami smo izgubili utakmicu. Mogli smo pobijediti ali smo pravili tako jednostavne greške”, rekao je Lewandowski.



Bayern je u ovom prelaznom roku doveo francuske defanzivce Benjamina Pavarda i Lucasa Hernandeza, dok još uvijek nije poznato da li će napadač Fiete Arp, koji je stigao iz Hamburga SV, ostati u klubu ili ići na pozajmicu.



Njemački mediji pišu da je Bayern zainteresovan za Leroya Sanea iz Manchester Cityja.



Inače, funkciju sportskog direktora Bayerna već nekoliko godina obnaša Hasan Salihamidžić te je on zadužen za dovođenje fudbalera.





(AA)