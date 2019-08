Eliminaciju Utrechta i prolaz u 3. pretkolo Evropske lige u taboru Zrinjskog već su arhivirali i okrenuli se maksimalno domaćem prvenstvu.

Izabranike Harija Vukasa sutra čeka put u Sarajevo gdje će odmjeriti snage sa Željezničarom na Grbavici, što će biti pravi derbi.

“O Utrechtu više ne govorimo, tu utakmicu smo arhivirali. Uspjeh ostaje za navijače, neka oni guštaju, a mi se okrećemo novim izazovima. Ako želimo biti ozbiljni moramo igrati u kontinuitetu”, kazao je na današnjem druženju s novinarima trener Hari Vukas, prenosi Bljesak.

Pred Zrinjskim je iznimno teško gostovanje. Željezničar još nije primio gola u prvenstvu.

“Bit će to sraz dvije momčadi koje svojom kvalitetom i renomeom zaslužuju da privuku veliki broj publike. Vjerujem da će to biti pravi derbi. Željezničar cijenimo, znamo da će biti teško i da će njihov trener Amar Osim, o kojem imam visoko mišljenje, pripremiti svoj tim na najbolji mogući način. No, mi idemo da se predstavimo u što boljem svjetlu.”

Moguće je da će biti određenih promjena u igračkom kadru.

“Sreća je što nema ozlijeđenih nogometaša, ali primorani smo rotirati, mada ne puno. Protiv Utrechta je bilo veliko pražnjenje…”

