Fudbalski svijet dobio je najskupljeg stopera u historiji.

Foto: 24sata.info

Manchester United je iz Leicestera doveo Harryja Maguirea za 87,3 miliona eura, čime je srušen rekord Virgila van Dijka koji je u januaru 2018. iz Southamptona stigao u Liverpool za 84,6 miliona eura.



Sky Sports i BBC Sport potvrdili su da je transfer dogovoren za 87,3 miliona eura, a Crveni vragovi dobili su toliko željeno pojačanje u odbrani za sljedeću sezonu.



United je Maguirea želio gotovo dvije godine, a sad ga je konačno i uspio dovesti. Klub s Old Trafforda je cijelo vrijeme pokušavao spustiti cijenu za 26-godišnjeg defenzivca i engleskog reprezentativca, ali Lisice nisu htjele popustiti te je pao rekord koji će teško u bliskoj budućnosti biti srušen.



Sjajan je posao napravio Leicester. Senzacionalni engleski prvak iz 2016. godine doveo je Maguirea 2017. iz Hulla za svega 13,7 miliona eura, a sada je srušio svjetski rekord njegovom prodajom.



Maguire je do sada za Leicester odigrao 78 utakmica i zabio pet golova uz tri asistencije. Za reprezentaciju Engleske debitirao je 2017., a do sada je upisao 20 nastupa za Gordi Albion, s kojim je bio četvrti na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.





(24sata.info)