Francuski mediji su jutros objavili kako bh. fudbalski stručnjak Vahid Halilhodžić, više neće s klupe predvoditi ekipu Nantesa.

Vahid Halilhodžić / 24sata.info

Razlaz s Kanarincima dolazi nakon brojnih nesuglasica s rukovodstvom ovog kluba i predsjedinkom Waldemarom Kitom, a čini se da je sve kulminiralo u ljetnom prelaznom roku.



Navodno je Vaha nezadovoljan pojačanjima, te je odlučio dići sidro. Kako pišu francuski mediji, on je već i na pragu dobijanja novog posla, a ponovo će biti selektor.



Naime, on je veoma blizu preuzimanja reprezentacije Maroka, kojoj je potreban selektor nakon velikog neuspjeha na Afričkom kupu nacija ove godine.



Marokanci su eliminisani već u osmini finala i to od slabašnog Benina, nakon slabijeg izvođenja penala.





(SCsport)