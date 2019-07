Nogometaši Zrinjskog u četvrtak u Mostaru dočekuju momčad Utrechta u drugom pretkolu Europske lige, nakon što su prije sedam dana u Nizozemskoj protiv istog protivnika odigrali 1:1.

Foto: FENA

- Čeka nas sutra velika utakmica protiv velikog protivnika. Imamo dobar rezultat iz prve utakmice, ali to ne mora ništa značiti. Sutrašnjih 90 minuta treba dobro pripremiti, znamo njihovu kvalitetu, znamo što nam mogu napraviti. Ne možemo obećati prolaz, ali vjerujte da će oni koju sutra istrče na teren dati svoj maksimum i to je naša obveza prema ovom klubu i prema ovom gradu - kazao je trener Zrinjskog Hari Vukas na konferenciji za novinare.



Komentirajući prvu utakmicu odigranu prije sedam dana, trener Zrinjskog kazao je kako je njegova momčad 60-70 minuta odlično stajala na terenu.



- Pred kraj utakmice poremetile su nas neke ozljede i neplanirane izmjene. Govedarica zadnjih 20 minuta praktično nije igrao jer nije mogao. Taj dojam pred kraj utakmice nije bio dobar, malo su nas stisnuli, ali najvažnije je da smo mi vidjeli da možemo igrati protiv njih - dodao je.



Vukas u Mostaru očekuje napadački Utrecht jer, kako je rekao, oni ne znaju drukčije igrati.



- Očekujem njihovu ultranapadačku postavu s tri vezna od kojih ni jedan nije većih defanzivnih sklonosti - kazao je Vukas.



Sudeći po izjavama nakon prve utakmice nogometaši Utrechta uvjereni su u prolaz, a to po Vukasovim riječima može biti dobro za Zrinjski.



- U izjavama nakon prve utakmice vidio sam da su oni uvjereni u prolaz, da su puni kvalitetniji od nas, da smo mi nekakav gol dali, a da su oni imali puno šansi, što i jesu. Uglavnom, ne bi bilo loše za nas ako nas sutra podcijene - ustvrdio je trener Zirnjskog.



Utakmicu je najavio i Slobodan Jakovljević, koji je u Utrechtu zamijenjen zbog ozljede, a prema njegovim najavama za sutra sutrašnju utakmicu bit će spreman.



- Ovdje sam četiri godine, igrao sam protiv Legije, protiv Maribora, i uvijek nam je falio djelić sreće da prođemo nekog jačeg protivnika. Iskreno se nadam da će nam se sreća osmjehnuti i da ćemo uz veliku podršku domaćih navijača sutra ostvariti pozitivna rezultat – kazao je Jakovljević.



Utakmica Zrinjski – Utracht igra se u četvrtak od 19 sati, uz prijenos na Arenasportu.





(FENA)