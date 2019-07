Kapiten Borussije Dortmunda Marco Reus (30) proglašen je najboljim fudbalerom u Njemačkoj za 2019. godinu.

Foto: 24sata.info

U izboru sportskog magazina “Kicker”, u kojem je učestvovalo 540 članova Njemačkog udruženja sportskih novinara, napadač je dobio 158 glasova.



“Posebna je ovo nagrada i lijepo je vidjeti da je uloženi trud prepoznat. Naravno da to ne bi bilo moguće bez mojih saigrača i tima koji stoji iza naše ekipe, tako da hvala svima”, izjavio je Reus.



Najviše glasova poslije Reusa dobio je zvijezda Bayera iz Leverkusena Kai Havertz (121), zatim Joshua Kimmich (35) iz minhenskog Bayerna.



Ovo nije prvi put da je njemački reprezentativac proglašen igračem godine u izboru novinara. Najbolji je bio i 2012. godine kao igrač Borussije Mönchengladbach i jedan je od 15 igrača koji su to priznanje dobili više puta.



“Bolje je nego prošli put. Drugačiji je osjećaj nego prije sedam godina. Teško je vratiti se nakon velike povrede koju sam doživio 2017. i postati igrač godine. To me zaista čini ponosnim”, izjavio je Reus, objavljeno je na službenoj stranici Bundeslige.



Reus je za Dortmund postpisao 2012. godine i u 108 nastupa postigao je 49 golova.





(AA)