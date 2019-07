Željezničar je jučer savladao Mladost u Doboju kod Kaknja sa 2:0, a strijelac drugog gola, Sulejman Krpić, ističe da su Plavi osvojili veoma važna tri boda.

Foto: fkz.ba -24sata.info

Kapiten Plavih ističe da je gol mogao pasti i ranije, ali da su najvažnija tri boda.

– Uslovi su bili teški, ali mi smo došli sa namjerom da osvojimo tri boda. Domaćin je ovdje uvijek jak, to smo znali. Trebali smo na vrijeme dati gol i utakmica bi se vjerovatno još ranije otvorila. Ipak, dali smo ga brzo u drugom poluvremenu i na kraju smo osvojili važna tri boda. Sunce i teško vrijeme su nas iscrpili, ali idemo dalje. Nas očekuje teška borba za sam vrh, želimo biti pri vrhu i to je to, zna se kakvi su naši ciljevi, kazao je Krpić.

( fkzeljeznicar.ba)