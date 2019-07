U jednom od najzanimljvijih susreta 2. kola Premijer lige, Sloboda i Široki Brijeg su na Tušnju remizirali 2:2.

Foto: SCsport.ba

Tim sa Pecare se od starta nametnuo, ali se Tuzlaci nisu predavali i neriješno je možda najrealniji rezultat.



Već u 1. minuti Široki je mogao do vodstva. Ćorić je sjajno ubacio sa desne strane, a Jović je na drugoj stativi potpuno sam uspio da promaši gotovo prazan gol.



Nakon toga igralo se bez pravih šansi, a sredinom druge polovine prvog poluvremena Široki je pooveo. U 33. minuti sijevnula je brza kontra Širokobriježana. Lopta je došla do Bagarića koji se majstorski oslobodio svog čuvara i doveo je goste u vodstvo 0:1.



Sloboda je vrlo brzo mogla poravnati. U 38. minuti ubačena lopta sa lijeve strane došla je do usamljenog Maksimovića koji je traljavo šutirao sa desetak metara. I kada se očekivao kraj prvog dijela igre, Sloboda je izjednačila u 45. minuti. Amer Bekić je šutirao sa 25 metara, nije najbolje reagovao ni Martin Zlomislić i Tuzlaci su poravnali na 1:1.



Bio je to rezultat prvog dijela igre, ali samo što je počelo drugo poluvrijeme Široki je ponovo poveo. Dino Ćorić je proigrao Tonija Jovića, koji je iz okreta odlično šutirao sa desetak metara i matirao Lakića za 1:2 u 50. minuti.



Poslije toga Sloboda je bacila sve karte u napad. Pokušali su Tuzlaci i izmjenama doći barem do boda, ali bili su to jalovi napadi. I opet, kada se činilo da gosti nose bodove Sloboda je izjednačila u četvrtoj minuti sudijske nadokande. Almir Bekić je ubacio sa lijeve strane, a Saša Maksimović se našao na pravom mjestu, pogodivši glavom za konačnih 2:2.



(SCsport)