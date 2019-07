Nevjerovatna utakmica odigrana je u Nju Džerziju, u sklopu International Champions Cupa. Atletico je s nestvarnih 7:3 deklasirao Real Madrid nanijevši mu jedan od najtežih poraza u historiji.

Foto: 24sata.info

Već na poluvremenu je bio 5:0, igrači Diega Simeonea su se poigravali s igračima Zinedinea Zidanea i tužno je bilo gledati kako najtrofejnija ekipa u historiji nogometa izgleda na ovoj utakmici.



Atletico je poveo već u prvoj minuti golom Diega Coste. Najskuplje pojačanje u historiji kluba, Joao Fellix, poduplao je prednost u osmoj minuti na asistenciju Saula, a do poluvremena Correa i Diego Costa (dva puta) pogađali su mrežu nemoćnog Courtoisa. Na semaforu je stajalo sramotnih za Real 0:5.



Zinedine Zidane je na startu drugog poluvremena želio nešto promijeniti uvođenjem Navasa, Carvajala i Lucasa Vasqueza, ali je u 51. minuti bilo 0:6. Svoj čak četvrti pogodak upisao je Diego Costa, na sjajnu asistenciju odličnog Felixa.



Na 1:6 je smanjio Nacho u 59., ali ni to nije previše omelo igrače Atletica. Rezervni igrač Vitolo solo prodorom se prošetao kroz Realovu obranu i zabio je sedmi pogodak.



Do kraja su Kraljevi ipak uspjeli malo ublažiti poraz i to preko Benzeme iz penala i Javiera Hernandeza.



Zbog međusobnog naguravanja i fizičkog sukoba u 65. minuti isključeni su Diego Costa i Dani Carvajal.



Costa je tako ponovo sebe stavio u središte pažnje. Postigao je četiri pogotka, a zatim dobio crveni karton…







(SCsport)