U okviru International Champions Cupa odigran je veliki italijanski derbi između Juventusa i Intera, a završen je remijem rezultatom 1:1, nakon čega je Juventus slavio boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Foto: 24sata.info

Iako je riječ o kupu koji služi u svrhu pripreme za predstojeću sezonu, rivali poput Juventusa i Intera ne igraju prijateljske mečeve, pa je tako i danas bilo veoma zanimljivo.



Ekipe su bile sasatavljene mahom od najvećih zvijezda, izuzev nekoliko odstupanja, tako da smo gledali dobar fudbal, posebno od Intera.



Nerazzurri su briljirali u prvom poluvremenu i došli do vodstva u 10. minuti kada se na pogrešnom mjestu našao Matthijs De Ligt i sproveo loptu u svoju mrežu.



I u nastavku prvog dijela Inter je bio dominantan i imao je nekoliko prilika, pa se na odmor otišlo sa omjerom u udarcima 3:12.



No, u nastavku se budi Juventus koji je do poravnanja došao u 67. minuti preko Cristiana Ronalda. Portugalac je uz malo sreće pogodio nakon slobodnog udarca.



To je bio i konačan rezultat duela, a vrijedi napomenuti da je bosanskohercegovački reprezentativac, Miralem Pjanić, odigrao od početka pa do 65. minute kada ga je zamijenio Emre Can.



Na kraju su se izvodili jedanaesterci, a tu se bolje snašao Juventus koji je slavio rezultatom 4:3.





(SCsport)