Trener Real Madrida Zinedine Zidane izjavio je da je velški fudbaler Gareth Bale odbio igrati u utakmici protiv Bayerna na International Champions Cupa u Houstonu.

Foto: Reuters

Real Madrid je u subotu izgubio od Bayerna sa 1:3, a trener Zinedine Zidane je tada objasnio da Bale nije bio među članovima tima jer je "blizu odlaska" i da bi to bilo "najbolje za sve".



Jonathan Barnett, agent Garetha Bale kritikovao je Zidaneovu izjavu rekavši da "nema nimalo poštovanja prema igraču koji je učinio mnogo za klub".



Trener Reala je, ipak, htio razjasniti situaciju istakavši kako nikada nije iskazao nepoštovanje prema nekome, posebno ne prema igraču.



"Uvijek sam govorio isto, igrači su najvažniji ovdje. Ako je igrač tu, biću s njim. Drugo, rekao sam da klub pokušava naći rješenje za Garetha. Treća stvar, i najvažnija, Gareth nije igrao onog dana jer se nije spremio za utakmicu i to nije htio. On je zasad Realov igrač i treniraće normalno s nama, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi", rekao je Zidane uoči utakmice s Arsenalom, koja je na programu u srijedu.



Bale je 2013. godine prešao u Real Madrid iz Tottenhama za tada rekordan iznos od gotovo sto miliona eura.



(Anadolija)