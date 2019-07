U švicarskom Nyonu je obavljen žrijeb za 3. kolo kvalifikacija Evropske lige, a bh. prvak Sarajevo je u tzv “stazi prvaka” za rivala dobilo poraženog iz duela BATE Borisov (BLR) / Rosenborg (NOR).

Od ranije je bilo poznato da je Bordo tim direktan putnik u treće pretkolo Evropske lige nakon eliminacije od Celtica iz Lige prvaka, a nakon što je UEFA skratila spisak potencijalnih rivala, poznato je bilo da će tim sa Koševa igrati sa poraženim iz jednog od narednih duela 2. pretkola Lige prvaka:



Celtic (SCO) / Nõmme Kalju (EST)

BATE Borisov (BLR) / Rosenborg (NOR)

Dundalk (IRL) / Qarabag (AZE)

Maribor (SVN) / AIK (SWE)

Ferencvaroš (HUN) / Valletta (MLT)



Na kraju je voljom žrijeba odlučeno da to bude poraženi iz duela ATE Borisov (BLR) / Rosenborg (NOR).



Prve utakmice trećeg pretkola igrat će se 8. avgusta, a bordo klub će prvi susret igrati na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase, dok su revanši na rasporedu sedam dana kasnije.





