U Nyonu su žrijebani parovi 3. pretkola Lige prvaka.

Foto: 24sata.info

Iako se susreti 2. pretkola najelitnijeg nogometnog takmičenja u Evropi još uvijek nisu odigrali, UEFA je danas napravila žrijebanje za 3. pretkolo u kojem su svi klubovi saznali svoje direktne ili potencijalne protivnike.



Tako će zagrebački Dinamo, ukoliko prođe Saburtalo u 2. pretkolu, igrati protiv boljeg iz duela između Vallette i Ferencvárosa.



Crvena zvezda će, ukoliko prođe Helsinki, igrati protiv boljeg iz duela Kopenhagena i The New Saintsa.



Parovi 3. pretkola:



Maccabi Tel-Aviv/CFR Cluj - Celtic/Nõmme Kalju

GNK Dinamo/Saburtalo - Valletta/Ferencváros

PAOK - Ajax

APOEL/Sutjeska - Qarabağ/Dundalk

Crvena zvezda/HJK Helsinki - Kopenhagen/The New Saints

Maribor/AIK - BATE Borisov/Rosenborg

İstanbul Başakşehir - Olympiacos/Viktoria Plzeň

Krasnodar - Porto

Dinamo Kiev - Club Brugge

Basel/PSV Eindhoven - LASK



Prve utakmice 3. pretkola Lige prvaka igraju se 6. i 7. augusta, a revanši su sedam dana poslije, prenosi Klix.ba.





(24sata.info)