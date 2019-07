U meču 1. kola Prve HNL u Zagrebu je Dinamo slavio protiv Lokomotive sa 3:0, u utakmici u kojoj su gledaoci vidjeli tri gola i dva promašena penala.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U 13. minuti hrvatski prvak je mogao do vodstva, ali je golman gostiju Hendija odbranio kazneni udarac Hajrovića. Ipak, u 17. minuti i Hendija je bio nemoćan kod sjajnog udarca Poljaka Damiana Kadziora, koji je s 20-tak metara pogodio same rašlje.



Igrala se 38. minuta kada je dosuđen penal za Lokomotivu nakon što je Livaković srušio Kastratija. Uzuni je traljavo šutirao i Livaković je to odbranio.



U prvoj minuti sudijeske nadoknade prvog dijela Mislav Oršić je na asistenciju Gavranovića postigao gol za 2:0. U drugom dijelu nije bilo toliko uzbuđenja sve do 85. minute kada je Bruno Petković nakon solo-prodora preciznim udarcem postigao gol za konačnih 3:0.



U sastavu Modrih Amer Gojak je odigrao svih 90 minuta, dok je Izet Hajrović teren napustio 10 minuta prije kraja.











(SCsport)