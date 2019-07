Radnik nije uspio odbraniti prednost iz prve utakmice protiv Spartaka. Klub iz Trnave na domaćem terenu slavio je sa 2:0, te se tako otišlo u produžetke, a zatim i penale nakon kojih je Spartak bio bolji sa 3:2 i plasirao se u drugo pretkolo Evropske lige. Radnik je tako zaustavljen na korak od historijskog uspjeha.

Mesik je pokušao u petoj minuti, da bi četiri minute nakon toga u šansi bio i Halilović. U istoj minuti na drugoj strani šutirao je Maksimović. Sobczyk je pogodio za vodstvo Spartaka u desetoj minuti nakon što je odbrana Radnika loše reagovala. Mitrea je šutirao glavom u 20. minuti, a Kozić odlično odbranio.



Radnik je najozbiljnije zaprijetio u 23. minuti kada je Zukić je šutirao glavom malo preko gola. Zahumensky je dobio žuti karton zbog udaranja laktom Pece. Prema mišljenju mnogih fudbaler domaćih je trebao dobiti crveni karton. Nakon udarca Mesika u 33. minuti nije bilo nikakve opasnosti za Radnik.



Domaći su imali najbolju priliku u 35. minuti kada je Tavares šutirao malo pored gola. Dvije minute poslije isti igrač je još jednom pokušao. Opasan udarac Halilovića u 45. minuti rezultirao je samo kornerom. Nakon tri minute igre u drugom dijelu Lovat je centrirao i pogodio prečku, a nakon toga Tavares je pokušao atraktivno, no to je bilo loše.



Veoma grub start viđen je u 58. minuti, a i ovaj put sudija je mogao pokazati isključenje, no dobio je samo žuti karton. Tavares je u 61. minuti glavom pogodio prečku. Jakubek je šutirao u 78. minuti, a Kozić je još jednom odlično odbranio. Nakon loše intervencije golmana Radnika Mihalek je pogodio za 2:0 u 87. minuti i otišlo se u produžetke.



Loše je pokušao Tešija u 99. minuti, a dvije minute poslije Kozić je dobro intervenisao nakon udarca Mihaleka. Opasan udarac Kelemana u 104. minuti otišao je pored gola. Drugi žuti karton dobio je Mitrea, tako da je Spartak igrao s igračem manje od 107. minute. Na kraju se otišlo i na penale, a Spartak je bio bolji sa 3:2.



Rusov je odbranio penal Motike, Plavšić je šutirao preko gola, a golman domaćih je u posljednjoj seriji zaustavio i penal Popare. S druge strane, Bijeljncima nisu pomogle ni odbrane Kozića koji je zaustavio udarce Zahumenskog i Lovata.



