Široki Brijeg je završio svoj evropski izlet nakon što je poražen od Kairata i u Kazahstanu u revanš utakmici prvog pretkola Evropske lige (2:1). U dramatičnoj završnici domaći su ekspresno preokrenuli i ostvarili pobjedu.

Foto: SCsport.ba

Na početku utakmice Kairat je imao nešto više loptu u svom posjetu, ali nije bilo pravih prilika. Prvi ozbiljniji napad Širokog Brijega u devetoj minuti završen je ofsajd pozicijom u kojoj se našao Jović. Gosti su igrali sve bolje i bolje, a u 12. minuti pokušaj Franjića otišao je van okvira gola.



Odmah su uzvratili domaći, ali je Zlomislić sjajnom intervencijom odbranio pokušaj Eseole. Dvije minute poslije pokušao je i i Kuat, ali lopta je otišla pokraj gola. Širokobriježani su imali dobru šansi i u 25. minuti, no Ćorić je bio neprecizan. Nakon 30-ak minuta igre gotovo tri minute fudbaleri Širkog nisu dotakli loptu, kružili su domaći oko gola gostiju, a onda je Zlomislić uhvatio udarac Zhukova sa nekih dvadesetak metara.



Vrlo opasan napad gostiju viđen je u 39. minuti, ali sena lijevom beku spetljao Kvesić koji je u padu upropastio veoma dobar napad. Do kraja prvog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja. Nastavilo se igrati otvoreno na obje strane, a u 61. minuti Zhukov je ponovo zaprijetio, ali bez promjene rezultata.



Sve je bilo manje vremena za Širokobriježane, a u 70. minuti nakon lijepe akcije Jurić je bio u dobroj situaciji, ali slabo je šutirao i izgledna prilika je otišla u nepovrat. Wrzesinski je u 79. minuti postigao gol za Kairat koji je poništen zbog ofsajda. Prethodno je sjajno interevisao Zlomislić.



Nakon gužve u 84. minuti izblikiran je pokušaj Širokobriježana. Wrzesinski je bio u stopostotnoj šansi u 88. minuti, no šutirao je preko gola. Penal za goste dosuđen je u 89. minuti. Siguran sa bijele tačke bio je Bagarić. Ipak, već u drugoj minuti sudijske nadoknade Orazov je poravnao na 1:1. Minutu poslije Kuat je pogodio za pobjedu domaćih od 2:1.





(SCsport)