Iako u uzvratni susret pretkola Europske lige protiv Akademije Pandev Zrinjski ulazi s tri gola prednosti, trener "Plemića" Hari Vukas ističe da neće dopustiti nikakvo opuštanje svojih igrača.

Foto: Fena

- Imamo dobar rezultat, ali svi znaju kakav je nogomet i sigurno je da ćemo u uzvratu biti maksimalno ozbiljni i mobilizirani kako bismo došlo do našeg cilja, a to je plasman u sljedeće kolo Europske lige - kazao je na Vukas na konferenciji za novinare.



Trener Zrinjskog ponovio je kako Akademija Pandev nije loša momčad, ističući kako će u uzvratnom susretu Makedonci biti puno opasniji.



- Oni su u prvoj utakmici zbilja bili pod pritiskom zbog svog prvog izlaska u Europu, ali sada ide druga utakmica i, s obzirom na rezultat iz prve, oni će doći potpuno rasterećeni, a to može biti opasno. Ne smijemo dopustiti da utakmica ode u nekom nepredviđenom smjeru, da dođemo u nekakvu nelagodu - dodao je Vukas.



S njim se složio i vratar Zrinjskog Ivan Brkić koji je ustvrdio kako vjeruje da njegovi suigrači neće dopustiti bilo kakvo iznenađenje u sutrašnjoj utakmici. Što se tiče početka nove sezone Brkić je istaknuo da je još rano izvlačiti nekakve zaključke, iako, kako je rekao, stvari za sada izgledaju jako dobro.



- Svi smo uoči početka nove sezone bili znatiželjni kako će sve to izgledati. Vjerovali smo u sebe i mislim da smo opravdali očekivanja. Sve to izgleda puno bolje nego na startu prošle sezone i nadam se da ćemo tako i nastaviti – poručio je Brkić.



Zrinjski u žestokom tempu otvara sezonu i nakon uzvratne utakmice protiv Akademije Pandev, koja se igra u četvrtak od 19 sati, "Plemići" već u nedjelju gostuju kod aktualnog prvaka Sarajeva na startu Premijer lige BiH, a odmah zatim u četvrtak, 25. srpnja, ako uzvrat protiv makedonske momčadi prođe prema očekivanjima, u drugom pretkolu Europske lige gostuju kod nizozemskog Utrechta.



Vukas je istaknuo kako ga ohrabruju treninzi njegove momčadi na kojima, kako je rekao, svi igrači daju svoj maksimum, kao i činjenica da momčad nema niti jednog problema s ozljedama.



(FENA)