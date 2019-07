Prema brojnim informacijama koje su proteklih dana plasirali mediji iz Crne Gore, ali i drugih zemalja regije, Safet Sušić prvi je kandidat za selektora fudbalske reprezentacije Crne Gore.

Foto: 24sata.info

Ipak, najuspješniji selektor u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koju je odveo na Svjetsko prvenstvo u Brazil 2014. godine, istakao je da ga do sada apsolutno niko nije kontaktirao iz Fudbalskog saveza Crne Gore.



”Ne bih o tome puno pričao. Kada je neko kandidat za bilo koju funkciju ili se kandiduje za neku od pozicija ili ga pozovu na razgovor. Niti sam se kandidovao niti me iko ikada kontaktirao iz FS Crne Gore. Rekao bih vam, stvarno. Nema se tu šta kriti. Nemam razloga da krijem”, rekao je bivši proslavljeni fudbaler Sarajeva i PSG-a.



Na pitanje da li ga uopšte interesuje funkcija selektora Crne Gore, odgovorio je:



”Ama nema se tu šta pričati, šta bih ja volio, šta neko drugi... Da me Dejan Savićević zovne i kaže da li želiš biti naš selektor, naravno, pričao bih s njim. Možda bi se i dogovorili... Ovako, šta da kažem, stvarno nemam šta reći. Ne znam od kuda informacija da sam kandidat, još pogotovo prvi pik za selektora Crne Gore. Deju (Dejana Savićevića, op.a.) sam zadnji put vidio prije pet godina. Cijenim ga i izuzetno mi je drag čovjek. Eto to je jedino konkretno što mogu reći. Iskreno, najiskrenije tako je i opet vama ponavljam, niko me nije zvao da budem selektor Crne Gore”.





