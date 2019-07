U Madridu u utorak počinje suđenje na kojem argentinski nogometni klub Boca Juniors traži naslov južnoameričkog prvaka premda je prije šest mjeseci izgubio u finalu od najvećeg rivala River Plate.

Ta dva argentinska kluba odigrala su 2-2 u prvoj utakmici finala Cope Libertadores na stadionu Boce. No, uoči uzvrata kod Rivera navijači domaćeg kluba napali su autobus s igračima Boce te je utakmica iz sigurnosnih razloga bila suspendirana pa premještena na madridski stadion Santiago Bernabéu gdje je 9. decembra River Plate pobijedio s 3-1.



Boca je još 24. novembra, odmah nakon napada na igrače, uložila žalbu južnoameričkom nogometnom savezu CONMEBOL-u koji je odredio da se uzvratna utakmica odigra u Evropi. Taj klub se zatim žalio Sportskom arbitražnom sudu (CAS) sa sjedištem u švicarskom gradu Lausanni, zaduženom za sporove u svijetu sporta.



Ročište je zakazano u Madridu za utorak i srijedu te će biti održano u sjedištu La Lige, organizatora španskog nogometnog prvenstva. Ondje bi se trebali pojaviti brojni svjedoci obiju strana u sporu te odvjetnici i predsjednici dvaju klubova iz Buenos Airesa.



Boca Juniorsi tvrde da im pripada naslov pobjednika Copa Americe jer je, napominju, uzvratna utakmica trebala automatski biti registrirana njihovom pobjedom zbog brutalnog napada na igrače. Zahtijevaju i novčanu naknadu, i to ne samo zbog direktne štete nego i zbog propuštene zarade gubitkom naslova južnoameričkog prvaka.



Da su pobijedili igrali bi i na Svjetskom klupskom prvenstvu te južnoameričkom kupu kupova. Traženi novčani iznos mogao bi premašiti 10 miliona američkih dolara, procjena je argentinskih novina Clarín.



River Plate, pak, tvrdi da nije bio odgovoran za sigurnost oko svog stadiona, već da je to bio zadatak policije, odnosno ministarstva unutarnjih poslova. Napominje i kako je već kažnjen time što uzvrat nije igrao pred svojom publikom nego u Madridu. Dodaju i kako je organizator takmičenja CONMEBOL, odnosno njegov disciplinski i žalbeni sud već presudio u korist Rivera, pa da se o pobjedniku odlučivalo na terenu Santiago Bernabéa.



Boca se istovremeno poziva na sličan slučaj od prije četiri godine.



CONMEBOL, sa sjedištem u Paragvaju, izbacio je naime 2015. godine Boca Juniorse iz osmine finala Cope Libertadores nakon napada njenih navijača na igrače Rivera. Napad se tada dogodio u tunelu Bocinog stadiona uoči drugog poluvremena pri rezultatu 0-0. Tada je utakmica bila suspendirana.



Boca je uz to bila kažnjena s četiri međunarodne utakmice pred praznim tribinama svoje "La Bombonere" te novčanim iznosom od 200.000 dolara. River, koji je bio slavio u prvom susretu s 1-0, plasirao se tada u četvrtfinale, a dva mjeseca poslije osvojio je takmičenje.





(FENA)