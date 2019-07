Velški fudbaler Aaron Ramsey predstavljen je kao novo pojačanje Juventusa, a na konferenciji za medije istakao je da osjeća veliki ponos što je postao član tako velikog kluba.

Foto: Twitter

Ramsey je u Torino stigao kao slobodan agent, pošto mu je ugovor sa Arsenalom istekao na kraju prošle sezone.



"Imao sam i druge ponude, ali kad sam čuo da me želi Juventus, nije bilo opcije da to odbijem. Veliki je klub, jedan od najvećih na svijetu, i šansa da budem ovde je ostvarenje sna. Naravno, sve ovo je i veliki izazov za mene, druga zemlja, kultura, biće mi potrebno malo vremena, ali vjerujem da ću biti uspješan. Želim da budem dio tima koji će pisati nove stranice historije", izjavio je 28-godišnji vezista.



Velški reprezentativac zadužio je dres sa brojem 8, koji je svojevremeno Marchisio.



"Nosio sam to i u Arsenalu, a ovdje je bio slobodan. Znam da je Marchisio ostavio veliki trag ovdje, bio je fantastičan igrač i ponosam sam što ću nositi njegov broj".



Na pitanje novinara na koji način može da doprinese igri Juventusa, Ramsey je odgovorio:



"Želim da utičem na igru sve vrijeme, kroz asistencije ili golove, svejedno. U fudbalu su pobjede najvažnije, a meni je cilj da timu pomognem da to ostvaruje. Radujem se izazovima".



Sjajni fudbaler u Juveu će sarađivati sa Sarrijem, kojeg poznaje iz Premier lige, pošto je Sarri vodio Chelsea prošle sezone.



"Vidio sam kakav stil igre želi. Sarri voli da njegov tim igra fudbal, a ta filozofija meni savršeno odgovara. Vjerujem da ću se prilagoditi na to brzo. Mogu da igram gdje god u sredini, ali se najbolje osjećam kad sam 'box-to-box', kad mogu da učestvujem i u odbrani i u napadu", zaključio je Ramsey.



Ramsey, koji je u Arsenalu igrao od 2008. godine, šesto je pojačanje Stare dame ovog ljeta. Prije njega stigli su Rabiot, Demiral, Pellegrini, Romero i Buffon.





(24sata.info)