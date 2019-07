U finalu ovogodišnjeg Afričkog nogometnog prvenstva koje se održava u Egiptu igrat će Senegal i Alžir.

Foto: Fena

Senegal je u prvom polufinalu u Kairu svladao Tunis sa 1-0 (0-0, 0-0) nakon produžetka, dok je potom Alžir nadigrao Nigeriju sa 2-1 (1-0).



Do pobjede je Senegal stigao autogolom tuniskog braniča Dylana Bronna u 100. minuti nakon velike pogreške vratara Moueza Hassena. Tuniski je vratar pokušao izboksati jedan ubačaj u svoj peterac, ali je promašio loptu koja je potom pogodila nesretnog Bronna u glavu i odbila se u mrežu. Inače, tijekom 90 minuta obje su reprezentacije promašile po kazneni udarac. Prvi su priliku za vodstvo imali Tunižani, ali je Ferjani Sassi u 75. minuti vrlo slabo pucao te je vratara Senegala Alfred Gomis uhvatio loptu. Samo pet minuta potom Senegal je dobio kazneni udarac, no odličan pokušaj Henrija Saiveta Hassen je vrhunski obranio.



Za Senegal je ovo drugi ulazak u finale Afričkog prvenstva, no još uvijek čeka prvi naslov. Prije 17 godina je izgubio završni dvoboj od Kameruna nakon izvođenja 11-eraca.



Pobjednik drugog polufinala odlučen je u petoj minuti sudačke nadoknade kada je Riyad Mahrez odličnim slobodnim udarcem sa 18 metara zatresao mrežu Nigerije i odveo Alžir u finale. Prethodno je Alžir poveo u 40. minuti autogolom Williama Trost-Ekonga koji je vrlo nespretno reagirao na jedan ubačaj Mahreza, dok je poravnao Odion Ighalo u 72. minuti iz kaznenog udarca dosuđenog zbog igranja rukom Mandija.



Alžir je dosada samo jednom osvojio naslov prvaka Afrike i to na domaćem terenu 1990. godine, a usto ima i jedan poraz u finalu 1980. U oba ta finala je igrao protiv Nigerije.



Finale je na programu u petak u Kairu, dok će dva dana ranije Tunis i Nigerija igrati za treće mjesto.



(FENA)