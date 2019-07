Igračice SFK 2000 Sarajevo danas će okončati bazične pripreme na Bjelašnici.

Foto: 24sata.info

Fudbalerke, koje su u protekloj takmičarskoj sezoni osvojile šampionat i Kup Bosne i Hercegovine vrijedno su radile, kako bi se adekvatno pripremile za ovogodišnji nastup u UEFA Ligi prvaka za žene.



- Zadovoljne smo urađenim na Bjelašnici. Djevojke su jako dobro trenirale i sklapamo tim, koji će se moći nositi sa svim izazovima u Ligi prvaka - rekla je Azra Numanović, generalna sekretarka SFK 2000 Sarajevo.



I ove godine, SFK 2000 Sarajevo bit će domaćin turnira grupne faze UEFA Lige prvaka, a pored bh. prvakinja nastupit će Breidablik (Island), ASA Tel-Aviv University (Izrael) i ŽFK Dragon 2014 (Makedonija).



- Ponovo nam je ukazano povjerenje da organizujemo turnir UEFA Lige prvaka. Za nas je to velika obaveza i sve pripremne aktivnosti za dolazak protivnica su u toku. Vjerujemo da ćemo ponovo biti sjajni domaćini i na najbolji način predstaviti naš klub, državu i grad iz kojeg dolazimo. Koristim priliku da se zahvalim Nogometnom/Fudbalskom Savezu BiH i FK Sarajevo na podršci prilikom organizacije turnira grupne faze najprestižnijeg takmičenja u ženskom fudbalu - podsjetila je Numanović.



Kvalifikacioni turnir će biti održan od 7. do 13. augusta u Sarajevu i Zenici, a do sada su SFK 2000 Sarajevo pojačale Sanja Nedić i Sumeja Bektaš.



Nedić je stigla u SFK 2000 Sarajevo iz Nikšića (Crna Gora), a Bektaš iz ŽNK Banja Luka.





