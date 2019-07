Siniša Mihajlović, srbijanski stručnjak, na pres konferenciji koju je sazvao u subotu saopštio da boluje od leukemije.

Foto: 24sata.info

Mihajlović se javnosti obratio u 16:30.



“Želio sam sazvati konferenciju za novinare, ali sam tražio da se poštuje moja privatnost. Htio sam ja da budem taj koji će ekipi i cijeloj javnosti saopštiti svoju situaciju, ali to se nažalost nije dogodilo, nisu me ispoštovali, jer su željeli da prodaju nekoliko hiljada primjeraka novina”, rekao je Mihajlović, dodavši:



“Imam leukemiju. Kada sam čuo vijest, bio je to strašan udarac. Danima sam sjedio i plakao, cijeli život mi je prolazio pred očima. Ovo nisu suze straha. Poštujem bolest, suočiću se s njom isturenih grudi, pogledaću je u oči, kao što sam to uvijek u životu činio. Pobijediću! Zbog moje porodice, moje djece i svih koji me vole”.





(SCsport)