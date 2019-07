Trener Bologne Siniša Mihajlović odlučio je da prekine profesionalnu karijeru kako bi se suočio sa ozbiljnom bolešću, tvrdi Corriere dello Sport.

Siniša Mihajlović / 24sata.info

Srbijanski stručnjak je nedavno uradio detaljne medicinske testove i doktori su ga upozorili da liječenje treba nastaviti sa agresivnim tretmanom, navodi isti izvor u današnjem izdanju.



Corriere dello Sport nije precizirao detalje Mihajlovićeve bolesti, ali prenosi da će se nekadašnji selektor reprezentacije Srbije oglasiti saopštenjem ili uskoro održati konferenciju za medije kako bi objasnio situaciju.



Pedesetogodišnjak je krajem januara sjeo na klupu Bologne umjesto Pippa Inzaghija i od tima koji je bio među najozbiljnijim kandidatima za ispadanje u Seriju B dogurao do desete pozicije na kraju šampionata.



Navijači su bili zadovoljni Mihajlovićevim radom i bilo je najavljeno da će produžiti ugovor do 2022. godine, ali kako sada stvari stoje srbijanski trener će morati da se povuče iz fudbala.



Mihajlović je najveći dio karijeri proveo u Italiji, najprije kao igrač, kasnije i u ulozi trenera. Prvi samostalan posao dobio je upravo u Bologni u sezoni 2008/09. a radio je još u Fiorentini, Sampdoriji, Milanu, Torinu i kratko Sportingu iz Lisabona. Selektor reprezentacije Srbije bio je od maja 2012. do novembra 2013.



(SCsport)