Neymar može napustiti PSG ako dobijemo adekvatnu ponudu, izjavio je Leonardo, sportski direktor aktuelnog prvaka Francuske.

Foto: 24sata.info

PSG je dao signal da će klub preduzeti "odgovarajuću akciju" protiv Neymara nakon što se u ponedjeljak nije pojavio na početku priprema za narednu sezonu. Međutim, nakon Leonardove izjave izgleda da je brazilski fudbaler bliže odlasku sa Parka prinčeva. Uz to odavno medijske špekulacije govore da bi se Neymar mogao vratiti u Barcelonu.



"Neymar može napustiti PSG, ako dobijemo ponudu koja nas sve zadovoljava. Ali, do danas, ne znamo da li iko hoće da ga kupi ili po kojoj cijeni. Sve to nije učinjeno do sada, to je sigurno. PSG želi da osloni na igrače koji žele da ostanu i grade nešto veliko. Ne trebaju nam igrači koji misle da nam čine uslugu ako ostanu ovdje", jasno je poručio Leonardo i dodao:



"Ne znam niti za jedan klub koji je pobjeđivao tokom vremena u kojem je imao igrača jačeg od kluba. Da bi klub krenuo naprijed mora imati kontrolu nad svime, uključujući i najvažnije igrače."



Neymar je prije dvije godine u PSG stigao iz Barcelone u rekordnom transferu od 222 miliona eura. Za "svece" je odigrao 58 utakmica i postigao 51 gol.





(24sata.info)