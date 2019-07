Luca Zidane, mladi golman Real Madrida i sin trenera kraljevskog kluba Zinedinea Zidanea, narednu sezonu će provesti na posudbi u Racing Santanderu u španskoj Segundi.

Racing je prošle sezone izborio povratak u Segundu, a novi cilj je plasman u La Ligu. Jedan od igrača koji stiže u ekipu je Luca Zidane koji neće putovati s ocem i Realom na pripreme u Kanadu.



Moguće je da je ostanak Keylora Navasa u Realu razlog zbog kojeg su šanse za nastupe mladog Zidanea ekstremno male. Njemu je to bilo jasno te je sam tražio posudbu, a otac mu je preporučio Racing Santander. Također, mladi golman će produžiti ugovor s Realom s obzirom na to da aktuelni ističe narednog ljeta.



Luca je postao još jedan u nizu igrača koji napuštaju Real nakon što su to učinili Marcos Llorente, Mateo Kovačić, Raul de Tomas, Sergio Reguilon, Martin Odegaard i Theo Hernandez.





