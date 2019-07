Fudbalska reprezentacija Brazila deveti put prvak je Južne Amerike. Sinoć su u velikom finalu bili bolji od Perua rezultatom 3:1.

Foto: Agencije

U grupnoj fazi ove dvije selekcije su se sastale, a Brazil je bio ‘brutalan’ i rezultatom 5:0 savladao je večerašnjeg rivala. Ipak, večeras nije bilo ni približno tako lako po prvog favorita i domaćina turnira.



Nakon nešto mirnijeg starta, Brazilci su u 15. minuti poveli golom Evertona. Gabriel Jesus je odlično prošao po desnoj strani i centrirao, a Evertonu nije bilo teško da pogodi mrežu gostiju.



Peru nije imao niti jednu priliku do pretposljednjeg minuta prvog dijela, kada je Thiaga Silvu lopta pogodila u ruku, a sudija pokazao na bijelu tačku. Siguran realizator bio je veteran Paulo Guerrero.



Ipak, domaćini su u nadoknadi prvog dijela ponovo došli do vodstva, ovaj put pogodio je asistent kod prvog gola, Gabriel Jesus.



U nastavku vidjeli smo nešto drugačiju igru, Peru je malo više imao loptu u posjedu, a Brazil je čekao kontre. Najbolju priliku propustio je sredinom drugog dijela Roberto Firmino kada je očajnički loše šutirao iz sjajne pozicije sa desne strane.



Stvari se za Karioke komplikuju u 70. minuti kada pravu glupost pravi do tog trenutka sjajni Jesus i zarađuje drugi žuti karton, čime je svoju reprezentaciju ostavio na cjedilu.



Ipak, Peru je u dva navrata zaprijetio, no bez učinka, tako da Brazilci osvajaju svoju devetu titulu prvaka Južne Amerike. No, u 90. minuti susreta dosuđen je jedanaesterac i za domaćine takmičenja, a siguran realizator bio je Richarlison.



Interesantno, za Peruance ovo je prvi poraz u historiji finala Copa Americe, pošto su u dosadašnja dva finala ostvarili isto pobjeda.



Već sljedeće godine igra se novi šampionat ovog kontinenta, a domaćini će biti Kolumbija i Argentina.



(SCsport)