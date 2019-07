Gianluigi Buffon je uspješno prošao medicinske preglede u Torinu, te je potpisao ugovor sa svojim Juventusom.

Foto: 24sata.info

Legendarni golman je potpisao do ljeta naredne godine, a tako se sa 41 godinom vratio u Staru damu.



Gigi će sada dobiti i priliku da sruši čak osam velikih rekorda. Neki su sasvim realni i sigurno će se dogoditi, dok će mu za neke trebati malo više vremena.



Krenimo redom. Prvi rekord je onaj vezan za nastupe u Seriji A, a drži ga Paolo Maldini, koji ih je skupio 647. Buffon ima svega sedam manje pa je gotovo sigurno da će on pasti.



Drugi rekord je vezan za broj nastupa u dresu Juventusa u Seriji A, koji će isto tako gotovo sigurno pasti. Del Piero ima 472, a Buffon također sedam manje.



Najviše nastupa u dresu Juventusa u evropskim takmičenjima ima također Del Piero. Nastupio je u 129 utakmica, a Buffon u 124, pa se i taj rekord čini sasvim dostižnim.



Najstariji igrač koji je ikada nastupio u Ligi prvaka jeste Marco Ballotta, još jedan italijanski golman, koji je tada imao 43 godine i 253 dana. Buffon će, ukoliko nastupi u Ligi prvaka, postati drugi najstariji jer će nadmašiti Chelseajevog Marka Schwarzera.



Još jedan rekord kojem prijeti Buffon jeste najstariji igrač koji je uspio doći do finala evropskog kupa. Taj rekord drži ponovo Italijan Dino Zoff, koji je 1983. godine nastupio sa 41 godinom i 86 dana. Buffon će ga nadmašiti ako Juve stigne do finala Lige prvaka ove sezone.



Naravno, tu je i rekord Maldinija koji je Ligu prvaka osvojio sa 38 godina i 331 danom starosti, a ukoliko Juve ponovo bude prvak Italije, bit će to Gigijeva 10. titula u Seriji A. Postao bi prvi čovjek u historiji kojem je to uspjelo.



Posljednji rekord, koji će Buffon jako teško sustići, jeste Del Pierov rekord po broju nastupa za Juve. Pinturicchio ih je skupio 705, a Buffon 656.





(SCsport)