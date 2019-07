Ovo niko nije očekivao! Pa čak ni najzagriženiji ljubitelji nogometa u Peruu.

Foto: Agencije

Možda se neko potajno i nadao da će autsajder turnira, nakon pobjede nad Urugvajom boljim izvođenjem penala u četvrtfinalu, nešto slično ponoviti protiv branioca titule na Copa Americi i provući se u veliko finale. Ali, da će ovako razbiti Čile – to sigurno nije.



Dakle, rezultat je na kraju meča glasio 3:0 za Peru. I to u polufinalu protiv ekipe koja se nadala trećem uzastopnom trofeju Copa Americe.



Krenimo redom. Mrežu Čileanaca prekrasnim volejem iskosa načeo je Edison Flores u 21. minuti. Zatim je na 2:0 u 38. minuti povisio Yoshimar Yotun nakon velike greške čileanskog vratara Gabriela Ariasa, koji je ostavio praznu mrežu kad je istrčao na Carilla izvan šesnaesterca.



Ošamućenog favorita u prvoj minuti nadoknade dotukao je kapiten Peruanaca, iskusni Paolo Guerrero, nakon što je rutinski zaobišao Ariasa i proslijedio loptu iza gol-linije.



Košmarnu večer Čilea zaključio je napadač ove reprezentacije Eduardo Vargas, koji u posljednjim sekundama susreta nije iskoristio jedanaesterac.



Peru će tako igrati veliko finale Copa Americe, prvi put nakon 44 godine! I to protiv domaćina Brazila (svaki put bili prvaci kad su ugostili kontinentalni turnir), koji je u grupnoj fazi razbio Peruance sa 5:0.



Susret se igra u nedjelju (22 sata po našem vremenu) na Maracani, uz direktan prenos na Arena Sport 1 za gledaoce u BiH.



(SCsport)