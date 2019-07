Dario Scuderi mladi je nogometaš Borussije Dortmund koji je odlučio prekinuti nogometnu karijeru iako je tek napunio 21 godinu.

Foto: 24sata.info

Slovio je za veliku nadu njemačke ekipe, a onda je prije tri godine bio žrtve jedne od najtežih povreda viđenih na nogometnim terenima.



U 15. minuti utakmice Lige prvaka za mlade između njegove Borussije i Legije iz Varšave Scuderi je bio žrtva stravičnog loma noge i kolima hitne pomoći prevezen je u bolnicu. Suigrači su bili u nevjerici, a mnogi su još tada zaključili kako mu je karijera gotova.



Profesor Michael Strobel, koji je ga je operirao nakon ozljede, svojevremeno je ozljedu mladog Talijana opisao najgorom mogućom istaknuvši kako ne vjeruje da će on više ikad zaigrati nogomet.



“Bila je to najgora povreda koju možete zamisliti. Skoro sve je slomljeno: ligamenti, svi mišići i tetive”, istaknuo je Strobel.



Nakon dugog procesa oporavka, devet operacija i skoro 700 dana van terena, Scuderi je u avgustu prošle godine ponovo osjetio kako je to igrati nogomet, ali ubrzo je shvatio i da to nije nešto što može potrajati pa se odlučio oprostiti od nogometa.



“Nije bila lagana odluka. Igrati nogomet bio je moj san i dao sam sve od sebe da ga ostvarim. Borio sam se, imao sam ponude da nastavim igrati, ali… Borussia Dortmund je moja porodica i radujem se što ću raditi nešto novo”, rekao je Scuderi.



Dok se Scuderi oporavljao od teške ozljede, Borussija Dortmund plaćala je sve troškove njegovog školovanja na školi za sportski menadžment, a navodno bi mladi Talijan uskoro mogao dobiti novu ulogu u slavnom bundesligašu.





(SCsport)